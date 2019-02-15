Дополнительно выделенные Ярославлю 100 миллионов потратят на уборку тротуаров и вывоз снега

СЕГОДНЯ 18:04 2019-02-15T18:04:49+03:00

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Мэр Ярославля Владимир Волков рассказал, на что потратят 100 миллионов, дополнительно выделенных на уборку города из областного дорожного фонда.

- Улицы первой, второй и третьей категории у нас убраны. Но есть еще тротуары, остановки. Их очистка из-за нехватки средств была профинансирована по остаточному принципу - от 7 до 17 копеек. Соответственно, дополнительные деньги пойдут на их уборку. Кроме того, сейчас не хватает средств на вывоз снега из города, - сообщил Волков на заседании Ярославской областной Думы.

Напомним, решение о выделении значительной суммы на уборку Ярославля было принято на заседании Ярославской областной Думы 15 февраля. Правда, некоторые депутаты пытались оспорить данную инициативу правительства, считая ее несправедливой по отношению к другим городам и районам.

ИСТОЧНИК KP.RU