В Ярославле 70 многоквартирных домов могут остаться без газа

СЕГОДНЯ 16:32 2019-02-15T16:32:50+03:00

Жителям нужно провести собрание, выбрать старосту и через него заключить договор

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18 февраля начнется очередное отключение газа в тех домах, где не заключены договоры на техническое обслуживание. В список включены 144 здания. В эту цифру входят и расселенные, и нежилые объекты. Всего под отключение попадут около 70 многоквартирных домов.

— Жителям необходимо самим провести собрание, выбрать старосту и через него заключить договор на обслуживание внутридомового газового оборудования. Далее собственники каждой из квартир должны будут заключить прямые договоры на обслуживание уже внутриквартирного газового оборудования, — рассказал заместитель начальника управления жилищного хозяйства ДГХ Александр Болдырев.

В декабре газ должны были отключить в 18 домах, но администрации районов провели с жильцами собрания. Собственники помещений заключили соглашения и не остались без газа.

ИСТОЧНИК KP.RU