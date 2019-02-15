На Советской площади Ярославля построят масленичный дом

СЕГОДНЯ 15:29 2019-02-15T15:58:11+03:00

В нем будут проходить мастер-классы, квест-экскурсии и чаепития с блинами

Изменить размер текста: A A

С 3 по 10 марта в Ярославле откроется масленичный дом. Гости и жители города смогут побывать на интересных мастер-классах и сделать памятные кадры в фотозоне с победительницей конкурса «Сударыня-масленица». Дом расположится на Советской площади и будет представлять арт-пространство, состоящее из нескольких полотен. На полотнах изображены узнаваемые графические виды города, которые смогут раскрасить все желающие. Также на масленичных гуляньях будет организована квест-экскурсия «Традиции ярославской масленицы» и чаепития со вкусными блинами.

На протяжении всей недели в масленичном доме будет работать туристско-информационный центр, где любой желающий сможет получить необходимую информацию о Ярославле.

ИСТОЧНИК KP.RU