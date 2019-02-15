2019-02-15T15:59:29+03:00
Происшествия

Вместо товара прислал кирпичи: ярославец обманул покупателя из Чувашии

Мошенник объяснил, что ему нужны были деньги
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Ярославского мошенника задержали полицейские из Чувашии. Фото: МВД по Чувашской Республике.Ярославского мошенника задержали полицейские из Чувашии. Фото: МВД по Чувашской Республике.
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Полицейские Чувашии завели уголовное дело на 29-летнего жителя Ярославля. Оказалось, что он обманул жителя республики на 27 тысяч рублей. Произошло это в декабре прошлого года.

- 46-летний местный житель нашел на сайте объявлений в интернете информацию о продаже двигателя для автомашины CheryFora. Созвонившись по телефону, потерпевший договорился с продавцом о перечислении 27 тысяч рублей за товар, который тот в последствии обещал выслать через транспортную компанию. Но вместо двигателя в посылке оказались два мешка кирпичей. Продавец перестал выходить на связь, - рассказали в МВД по Чувашской Республике.

В ходе следствия выяснилось, что мошенник из Ярославля уже был судим. По словам мужчины, он неофициально занимался отделкой квартир. Но денег ему не хватало, поэтому и пошел на преступление. Сейчас его доставили в Чувашию. Проверяется его причастность к совершению аналогичных преступлений на территории России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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