Судебные приставы подкараулили женщину, которая приходила кормить кота, чтобы в квартиру смогли попасть вентиляционные специалисты

СЕГОДНЯ 14:14 2019-02-15T14:33:23+03:00

Женщина и ее взрослые дети не исполняли решение суда и не впускали в свою квартиру специалистов по чистке вентиляции

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Судебные приставы Фрунзенского и Красноперекопского районов должны были прийти домой к троим домочадцам, проживающим в одной квартире, чтобы те обеспечили доступ к вентиляции. Семья долгое время не пускала к себе вентиляционных специалистов, чтобы те провели работы. Из-за такого эгоистичного поведения страдали соседи. У них на какое-то время отключили газ, а сырость провоцировала грибок на стенах.

Для проведения исполнительных действий пристав и сотрудник ТСЖ пришли в квартиру и все-таки застали хозяев. За неисполнение судебного решения им назначили исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей с каждого прописанного члена семьи. Всего квартиранты задолжали 15 тысяч рублей. Однако жильцов это не смутило. Они продолжили скрываться от вентиляционных специалистов и даже обратились в суд за приостановлением исполнительного производства.

Приставы решили найти управу на хитрых жильцов и тоже схитрили: они вычислили время, когда должница приходит кормить кота. Когда женщина зашла в подъезд, ее уже ожидали. Должнице пришлось впустить приставов и специалистов, однако она сопротивлялась настолько сильно, что вызвала полицию и сказала, что в квартиру ворвались незнакомцы. В полиции составили протокол за ложный вызов. Приставы строго предупредили ярославну, что если она не прекратит так себя вести, то будет составлен еще один административный протокол. Это повлияло на женщину. Три часа специалисты чистили вентиляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU