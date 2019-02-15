Ярославлю из дорожного фонда области выделили 100 миллионов на уборку
На заседании Ярославской областной Думы 15 февраля было принято решение выделить Ярославлю дополнительно 100 миллионов рублей на уборку города. Деньги собираются выделить из областного дорожного фонда. Сейчас, когда региональный центр утопает в снегу, дополнительные средства очень нужны.
Правда, не все депутаты остались довольны таким решением.
- А в других городах области снег не идет? Им не нужны дополнительные деньги? - возмутился депутат из Переславля Сергей Хабибулин.
Председатель парламента Алексей Константинов объяснил решение тем, что Ярославль - все-таки столица области и Золотого Кольца России. Кроме того, у города большая площадь, много дворов и крыш, которые надо чистить от снега.
А вот вопрос депутатов о том, какие работы придется сократить из-за того, что 100 миллионов дорожного фонда уйдут в Ярославль, остался без ответа.
ИСТОЧНИК KP.RU