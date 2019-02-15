Ярославлю из дорожного фонда области выделили 100 миллионов на уборку

СЕГОДНЯ 13:42 2019-02-15T13:42:40+03:00

Ярославлю выделили 100 миллионов на расчистку от снега. Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА

Не все депутаты остались этим довольны

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На заседании Ярославской областной Думы 15 февраля было принято решение выделить Ярославлю дополнительно 100 миллионов рублей на уборку города. Деньги собираются выделить из областного дорожного фонда. Сейчас, когда региональный центр утопает в снегу, дополнительные средства очень нужны.

Правда, не все депутаты остались довольны таким решением.

- А в других городах области снег не идет? Им не нужны дополнительные деньги? - возмутился депутат из Переславля Сергей Хабибулин.

Председатель парламента Алексей Константинов объяснил решение тем, что Ярославль - все-таки столица области и Золотого Кольца России. Кроме того, у города большая площадь, много дворов и крыш, которые надо чистить от снега.

А вот вопрос депутатов о том, какие работы придется сократить из-за того, что 100 миллионов дорожного фонда уйдут в Ярославль, остался без ответа.

ИСТОЧНИК KP.RU