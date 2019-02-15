Прокуратура Ярославской области начала проверку по факту голодовки в Угличской колонии

СЕГОДНЯ 12:42 2019-02-15T12:58:07+03:00

На месте уже работают представители ведомства

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Прокуратура Ярославской области организовала проверку по факту голодовки, которую объявила группа заключённых в колонии №3. В Углич уже выехали представители прокуратуры.

- В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства к условиям содержания заключенных, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Ситуация находится на контроле у прокурора области.

Напомним, что поводом для отказа от пищи стало желание получить льготные условия содержания. По информации УФСИН России по Ярославской области все заключенные, объявившие голодовку, отбывают наказание за особо тяжкие преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU