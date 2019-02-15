2019-02-15T12:28:16+03:00
Происшествия

Чем закончился банкет: ярославцы вместе выпивали, а потом один украл у второго телефоны и планшет

Возбуждено уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
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В полицию по Дзержинскому району обратился 36-летний мужчина. Он написал заявление о пропаже трех мобильников и планшета на сумму 20 500 рублей. Сотрудники полиции начали искать преступника. Оказалось, что украл имущество знакомый ярославца. Накануне мужчины вместе выпивали, а когда один из них потерял бдительность, второй решил взять то, что «плохо лежало». Грабитель признал свою вину. 32-летний мужчина был ранее судим. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Напомним, пенсионерка шла в Ленинском районе города, и на нее напал грабитель. Мужчина вырвал у пожилой женщины сумку с деньгами и лекарствами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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