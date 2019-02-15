В Тутаеве из-за оттепели закрыли пешеходную переправу через Волгу

СЕГОДНЯ 12:09 2019-02-15T12:09:48+03:00

Запрет выхода на лёд вступил в силу с 14 февраля 2019 года

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В Ярославской области спасатели сообщили о том, что пешеходная переправа через Волгу в Тутаеве закрыта. Причиной приостановки стала оттепель и резкие скачки температуры. Запрет выхода на лёд вступил в силу с 14 февраля 2019 года.

- Эксплуатация пешеходного перехода по льду Волги между Романовской улицей на правом берегу и Овражной улицей на левом приостановлена, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

Помимо этого, в пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что выходить и выезжать теперь нельзя на лёд всех водоемов, которые расположены в Тутаевском муниципальном районе.

ИСТОЧНИК KP.RU