2019-02-15T12:04:30+03:00
Общество

Ярославский дед жигулями остановил трамвай

Фотография попала в группу «Подслушано в Ярославле!» Вконтакте
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Ярославцы считают, что скорее всего водитель решил сократить путь, но застрял/ФОТО: соцсетиЯрославцы считают, что скорее всего водитель решил сократить путь, но застрял/ФОТО: соцсети
Изменить размер текста:

Утром в городе произошло необычное дорожное происшествие. На трамвайных путях очевидцы увидели… жигули! Трамваи встали, случился небольшой транспортный коллапс. Фотография попала в группу «Подслушано в Ярославле!» Вконтакте. Очевидцы утверждают, что за рулем отечественной «классики» был дед. Вероятно, он хотел сократить путь и повернул на рельсы. На такую езду тут же отреагировали пользователи сети. Кто-то шутил, что пожилой мужчина просто решил опробовать свое изобретение – авто-трамвай, а кто-то философски задумывался над тем, что деду еще повезло.

– Ладно хоть трамвайные пути, а не ж/д. Трамвай проще остановить, чем поезд, – пишет Александр Степуро.

Другие списали неадекватное вождение на возраст.

– А говорят, с возрастом мудрость приходит, но, по всей видимости, не у всех. У кого-то только маразм, – считает Алена Лукошкина.

Водителю повезло. Неравнодушные прохожие вытащили деда из «снежного плена».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ребенка отбросило на несколько метров: авария с 10-летней девочкой на проспекте Фрунзе в Ярославле попала на камеру
Прокуратура Ярославской области начала проверку по факту голодовки в Угличской колонии
Чем закончился банкет: ярославцы вместе выпивали, а потом один украл у второго телефоны и планшет
В Тутаеве из-за оттепели закрыли пешеходную переправу через Волгу
В Ярославской области водитель погрузчика насмерть задавил дорожного рабочего
Заключённые колоний Ярославской области стали участниками лыжных соревнований
В Ярославле на проспекте Фрунзе сбили 10-летнюю девочку
Ярославец нес с собой 3 грамма героина и был задержан
В лесу под Угличем нашли тело 65-летней женщины
В лесу под Угличем нашли тело 65-летней женщины
Били продавщицу головой об стену: в Ярославле прошел суд над братьями-грабителями
Мэр Ярославля избран президентом Союза Золотого Кольца России