Ярославский дед жигулями остановил трамвай

СЕГОДНЯ 12:04 2019-02-15T12:04:30+03:00

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Утром в городе произошло необычное дорожное происшествие. На трамвайных путях очевидцы увидели… жигули! Трамваи встали, случился небольшой транспортный коллапс. Фотография попала в группу «Подслушано в Ярославле!» Вконтакте. Очевидцы утверждают, что за рулем отечественной «классики» был дед. Вероятно, он хотел сократить путь и повернул на рельсы. На такую езду тут же отреагировали пользователи сети. Кто-то шутил, что пожилой мужчина просто решил опробовать свое изобретение – авто-трамвай, а кто-то философски задумывался над тем, что деду еще повезло.

– Ладно хоть трамвайные пути, а не ж/д. Трамвай проще остановить, чем поезд, – пишет Александр Степуро.

Другие списали неадекватное вождение на возраст.

– А говорят, с возрастом мудрость приходит, но, по всей видимости, не у всех. У кого-то только маразм, – считает Алена Лукошкина.

Водителю повезло. Неравнодушные прохожие вытащили деда из «снежного плена».

ИСТОЧНИК KP.RU