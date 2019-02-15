2019-02-15T11:51:31+03:00
Происшествия

В Ярославской области водитель погрузчика насмерть задавил дорожного рабочего

Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославской области водитель погрузчика насмерть задавил дорожного рабочего .В Ярославской области водитель погрузчика насмерть задавил дорожного рабочего .Фото: Рамиль ГАЛИ
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В Ярославской области закончилось расследование уголовного дела, заведенного на 60-летнего жителя Ростовского района за нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, которое по неосторожности повлекло смерть человека.

Происшествие случилось в сентябре прошлого года. Тогда мужчина работал машинистом погрузчика Гаврилов-Ямского филиала предприятия «ЯРДОРМОСТ». Во время ремонта дороги «Судино-Поддыбье-Пужбол» он наехал на 39-летнего дорожного рабочего. В результате пострадавший получил травму глаза и поясничного отдела позвоночника. Мужчину увезли в Ростовскую центральную районную больницу. Но спасти его медикам не удалось. Спустя непродолжительное время пострадавший скончался от травматического шока.

- Управляя погрузчиком обвиняемый грубо нарушил требования безопасности, предъявляемые к производству строительных и иных работ, допустил нахождение работника в опасной зоне между грузоподъемным устройством и зацепляемым грузом, - пояснили в СУ СКР по Ярославской области.

Сейчас уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд. Обвиняемому грозит наказание - до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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