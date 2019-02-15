2019-02-15T11:25:02+03:00
Общество

Заключённые колоний Ярославской области стали участниками лыжных соревнований

Гонка была посвящена Всероссийскому празднику спорта – «Лыжня России»
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Всем победителям и призерам соревнований были вручены медали и грамоты. Фото: пресс-служба УФСИН России по Ярославской области.Всем победителям и призерам соревнований были вручены медали и грамоты. Фото: пресс-служба УФСИН России по Ярославской области.
Изменить размер текста:

В Ярославской области впервые прошли соревнования по лыжным гонкам среди заключённых. Спортивное мероприятие состоялось на базе исправительной колонии № 2, а посвящено оно было Всероссийскому спортивному празднику - «Лыжня России».

- Побороться за первенство вышли на старт 6 команд из Ярославля, Рыбинска и Углича, - поделились в пресс-службе УФСИН России по Ярославской области. - Предварительный этап прошел в подведомственных учреждениях УФСИН России по Ярославской области, от каждого из которых были выбраны по 3 сильнейших спортсмена.

Участники забега преодолели дистанцию в два километра. Испытать свои силы решились не только заядлые лыжники, но и новички. Всем победителям и призерам соревнований были вручены медали и грамоты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ребенка отбросило на несколько метров: авария с 10-летней девочкой на проспекте Фрунзе в Ярославле попала на камеру
Прокуратура Ярославской области начала проверку по факту голодовки в Угличской колонии
Чем закончился банкет: ярославцы вместе выпивали, а потом один украл у второго телефоны и планшет
В Тутаеве из-за оттепели закрыли пешеходную переправу через Волгу
Ярославский дед жигулями остановил трамвай
В Ярославской области водитель погрузчика насмерть задавил дорожного рабочего
В Ярославле на проспекте Фрунзе сбили 10-летнюю девочку
Ярославец нес с собой 3 грамма героина и был задержан
В лесу под Угличем нашли тело 65-летней женщины
В лесу под Угличем нашли тело 65-летней женщины
Били продавщицу головой об стену: в Ярославле прошел суд над братьями-грабителями
Мэр Ярославля избран президентом Союза Золотого Кольца России