Заключённые колоний Ярославской области стали участниками лыжных соревнований
В Ярославской области впервые прошли соревнования по лыжным гонкам среди заключённых. Спортивное мероприятие состоялось на базе исправительной колонии № 2, а посвящено оно было Всероссийскому спортивному празднику - «Лыжня России».
- Побороться за первенство вышли на старт 6 команд из Ярославля, Рыбинска и Углича, - поделились в пресс-службе УФСИН России по Ярославской области. - Предварительный этап прошел в подведомственных учреждениях УФСИН России по Ярославской области, от каждого из которых были выбраны по 3 сильнейших спортсмена.
Участники забега преодолели дистанцию в два километра. Испытать свои силы решились не только заядлые лыжники, но и новички. Всем победителям и призерам соревнований были вручены медали и грамоты.
ИСТОЧНИК KP.RU