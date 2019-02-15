Заключённые колоний Ярославской области стали участниками лыжных соревнований

СЕГОДНЯ 11:25 2019-02-15T11:25:02+03:00

Всем победителям и призерам соревнований были вручены медали и грамоты. Фото: пресс-служба УФСИН России по Ярославской области.

Изменить размер текста: A A

В Ярославской области впервые прошли соревнования по лыжным гонкам среди заключённых. Спортивное мероприятие состоялось на базе исправительной колонии № 2, а посвящено оно было Всероссийскому спортивному празднику - «Лыжня России».

- Побороться за первенство вышли на старт 6 команд из Ярославля, Рыбинска и Углича, - поделились в пресс-службе УФСИН России по Ярославской области. - Предварительный этап прошел в подведомственных учреждениях УФСИН России по Ярославской области, от каждого из которых были выбраны по 3 сильнейших спортсмена.

Участники забега преодолели дистанцию в два километра. Испытать свои силы решились не только заядлые лыжники, но и новички. Всем победителям и призерам соревнований были вручены медали и грамоты.

ИСТОЧНИК KP.RU