Ярославец нес с собой 3 грамма героина и был задержан
Полиция возбудила уголовное дело
Изъятое вещество отправили на экспертизуФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В Ярославле полицейские задержали местного 36-летнего жителя. Мужчина нес собой сверток с непонятным веществом, напоминающим порошок. Сверток изъяли и отправили на экспертизу. Эксперты установили, что мужчина имел при себе тяжелый наркотик героин. Масса героина составила 3 грамма. Полиция завела уголовное дело по статье 228 «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств».
Напомним, житель Ярославля отправится в колонию строгого режима за покупку героина. На момент приобретения наркотиков он только освободился из мест лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU