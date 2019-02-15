2019-02-15T11:23:28+03:00
Происшествия

Ярославец нес с собой 3 грамма героина и был задержан

Полиция возбудила уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
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Изъятое вещество отправили на экспертизуИзъятое вещество отправили на экспертизуФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В Ярославле полицейские задержали местного 36-летнего жителя. Мужчина нес собой сверток с непонятным веществом, напоминающим порошок. Сверток изъяли и отправили на экспертизу. Эксперты установили, что мужчина имел при себе тяжелый наркотик героин. Масса героина составила 3 грамма. Полиция завела уголовное дело по статье 228 «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств».

Напомним, житель Ярославля отправится в колонию строгого режима за покупку героина. На момент приобретения наркотиков он только освободился из мест лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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