2019-02-15T10:29:44+03:00
Происшествия

В лесу под Угличем нашли тело 65-летней женщины

У пенсионерки повреждена голоса, есть признаки насильственной смерти
Екатерина РЯБЦЕВА
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В четверг, 14 февраля, в Угличе на 2-й Боровой улице в лесу обнаружили тело 65-летней женщины. У пенсионерки обнаружили признаки насильственной смерти – травмы головы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства. В настоящий момент проводятся следственные действия, начат поиск подозреваемого, а также проходят судебные экспертизы.

Напомним, в Пошехонье нашли тело жестоко зарезанной бабушки, которая проживала одна. Его обнаружили соседи. Следователи ищут убийцу и устанавливают мотивы преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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