Били продавщицу головой об стену: в Ярославле прошел суд над братьями-грабителями

СЕГОДНЯ 10:28 2019-02-15T10:28:51+03:00

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В начале августа прошлого года молодые люди похитили три бутылки водки из продуктового магазина - спрятали под одежду и попытались вынести. Но продавец магазина заметила кражу. Женщина стала требовать, чтобы воры вернули товар на место. Только вместо того, чтобы выполнить требование продавца, старший из братьев ударил женщину головой о стену. После этого парни еще и сильно избили ее. В тот же день из другого магазина отморозки утащили упаковку из 12 бутылок пива. Здесь сопротивление грабителям пытались оказать уже трое продавцов, завязалась драка. В итоге представителям магазина удалось вернуть товар. Обвиняемые с места преступления скрылись.

- При назначении наказания учтено, что ранее обвиняемые были судимы, характеризуются по месту жительства отрицательно, - сообщили в Ярославской областной прокуратуре.

В итоге 20-летнему брату назначено наказание в виде 4 лет 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, 17-летнему - 2 года 6 месяцев лишения свободы в воспитательной колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU