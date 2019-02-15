2019-02-15T07:27:20+03:00
Общество

В исторической части Рыбинска появятся стилизованные вывески кафе и магазинов

Работа началась с демонтажа старых информационных конструкций
Екатерина РЯБЦЕВА
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Власти демонтировали вывески, выполненные из ненадлежащего материала/ФОТО: Пресс-служба администрации города РыбинскаВласти демонтировали вывески, выполненные из ненадлежащего материала/ФОТО: Пресс-служба администрации города Рыбинска
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Власти Рыбинска решили упорядочить внешний вид города. Они начали демонтировать вывески, которые не соответствуют порядку размещения наружной информации. Ведутся работы на улице Крестовой – от Соборной площади до улицы Стоялой.

Департамент культуры и градостроительства специально разработал порядок размещения наружной информации. Теперь все торговые площади, которые располагаются в исторической части Рыбинска должны иметь стилизованные аналогичные вывески.

Требования к конструкциям и надписям достаточно строгие: подложка должна быть в деревянном багете, а сама изготовлена из натуральных материалов – камень, металл, дерево, стекло или водостойкая фанера; надпись должна быть исполнена шрифтом типографий Бертгольда или Лемана, а текстовая часть надписи соответствовать времени постройки здания, то есть сохранять орфографию и пунктуацию того времени.

Власти города демонтируют вывески, которые выполнены из неподходящего материала, имеют несоответствующий шрифт и цвет. Предприниматели заранее узнали о том, что им придется сменить информационную конструкцию. Некоторые отнеслись с пониманием. Например, владельцы парикмахерской «Анастасия» и магазина одежды «Очарование» сами сняли вывески. Другие конструкции пришлось принудительно демонтировать. Новые вывески будут изготовлены за счет субсидий из городского бюджета. Для этого нужно предоставить пакет документов, включая дизайн-проект. До конца марта власти планируют завершить демонтаж на улице Крестовой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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