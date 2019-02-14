2019-02-14T21:14:57+03:00
Общество

В Ярославле приставы арестовали дорогое имущество рекламного агентства в счет компенсации за ДТП

Долг по исполнительному производству составлял 120 тысяч рублей
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Ярославле автомобиль, который принадлежит рекламному агентству попал в ДТП. В результате аварии пострадала женщина. Она пошла в суд с требованием возместить ей компенсацию за моральный ущерб – 120 тысяч рублей. Суд обязал рекламщиков выплатить деньги, но они не торопились это делать. Судебные приставы решили сами наведаться в гости к должникам. Они приехали по адресу организации и арестовали имущество фирмы – ламинатор. По предварительной оценке стоимость аппарата оставляет 200 тысяч рублей. Ламинатор будет реализован, а деньги получит женщина, попавшая в аварию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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