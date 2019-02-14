Ярославец задолжал 102 тысячи рублей и не смог продать машину

СЕГОДНЯ 20:53 2019-02-14T20:55:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Ярославец не платил кредит. Он задолжал немалую сумму – 102 тысячи рублей. Судебные приставы вынесли постановление на запрет регистрационных действий на машину, которой владел кредитный должник. Когда мужчина решил продать автомобиль и пришел на сделку в ГИБДД, то ему отказали. Подумав, чем может закончиться дело, ярославец отправился к судебным приставам. Там он оплатил задолженность полностью. Судебные приставы сняли ограничения. Теперь мужчина может спокойно продавать свое авто.

Напомним, ярославский торговец шубами хотел обмануть таможню, но угодил на решетку

ИСТОЧНИК KP.RU