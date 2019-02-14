«Шинник» на Кипре вышел в финальную пульку Кубка ФНЛ

СЕГОДНЯ 19:50 2019-02-14T19:50:35+03:00

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Перед последним туром в своей группе команда «Михалыча» лидировала, набрав в двух матчах четыре очка. Но ситуация в группе была такая, что занять первую позицию до выхода в финальную пульку, где в играх на вылет будет разыгран Кубок ФНЛ, могла любая из четырех команд. Конечно, самым идеальным вариантом для лидера группы была еще одна победа. Но вот соперник был очень неуступчивый. Просто чертовски неуступчивый! Парней из Чертанова так и называют – «Черти». Однако на сей раз «чертям» чертовски не повезло оказаться на пути ребят «Михалыча». И это невезение случилось уже в первой атаке «Шинника» на 2-ой минуте. Проскочив вдоль правой бровки к штрафной «Чертанова» Ишхан Гелоян с ювелирной точностью навесил мяч в район 11-метровой отметки на голову Сергея Самодина. Удар нашего лучшего бомбардира вратарь все же парировал, но тут как тут оказался Дмитрий Самойлов – 1:0! Ничего себе начало для «чертей»! Игра у них как-то потерялась. Они никак не могли сконцентрироваться в атаках. Правда, и парни «Михалыча» не давали им разогнаться на ворота Евгения Гошева, которого сегодня отрядили на последний рубеж. Забегая вперед, можно сказать, что Евгений так же сохранил «рамку» в сухом виде, как и Дмитрий Яшин и Станислав Антипин в матчах ранее. Нужно отметить и то, что в перерыве тренеры «Шинника» переориентировали команду на более агрессивный футбол. До перерыва ярославцы ограничивались удержанием счета при малой активности впереди. После перерыва акцент был сделан на высокий прессинг с максимальной игрой на чужой половине поля. Хоть атаки и не очень острыми получались, но старая истина, что вода камень точит, сработала на предпоследней минуте основного времени. При подаче очередного, уже 10-го по счету, углового у ворот «чертей» вышедший на замену Эдуард Булия реализовал то, что в начале игры не получилось у Самодина, и ударом головой поставил победную точку в матче. Набрав в трех матчах 7 очков, «Шинник» вышел в финальную пульку, где в полуфинале сыграет с «Ротором» «Чертаново» - «Шинник» - 0:2(0:1)

ИСТОЧНИК KP.RU