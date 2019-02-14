2019-02-14T17:59:20+03:00
Общество

Власти Ярославля присмотрели четыре территории для нового кладбища

Но окончательного решения все еще не принято
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Власти Ярославля рассматривают четыре территории для нового кладбища.Власти Ярославля рассматривают четыре территории для нового кладбища.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Высказанная еще Владимиром Слепцовым идея - передать правительству Ярославской области несколько городских зданий, в том числе бывшей администрации Кировского района, в обмен на землю под кладбище в Ярославском районе - не претворилась в жизнь. На комиссии муниципалитета 14 февраля принято решение включить это здание в план продаж. Причина, по которой не состоялась сделка, не называется.

Между тем, как рассказала заместитель директора департамента архитектуры и земельных отношений мэрии Ярославля Марина Очагова, сейчас рассматривается четыре участка площадью от 40 до 100 гектаров, где может появиться новое место для погребения. Все они находятся за пределами города – в Ярославском районе.

Напомним, Осташинское кладбище, где сейчас хоронят умерших ярославцев, практически исчерпало свой лимит. Сейчас власти готовят для погребений еще одну территорию на Осташинской улице, где под захоронения будет отведено 8,7 гектара. Но, по приблизительным расчетам специалистов, этого участка хватит примерно на 1,5 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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