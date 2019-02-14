В попытке продать квартиру ярославна лишилась 240 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:45 2019-02-14T18:00:43+03:00

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В полицию Ярославля обратилась 58-летняя жительница Брагино, у которой неизвестные похитили 240 тысяч рублей. Потерпевшая рассказала, что разместила объявление о продаже квартиры на одном из сайтов. Позже ей поступил звонок от потенциальных покупателей.

- Под предлогом перевода ей аванса неизвестные ввели пенсионерку в заблуждение и завладели денежными средствами, которые она сняла с банковской карты, а затем внесла на номер мобильного телефона, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

По факту произошедшего проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают круг лиц, причастных к данному преступлению.

ИСТОЧНИК KP.RU