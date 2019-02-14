В попытке продать квартиру ярославна лишилась 240 тысяч рублей
В полицию Ярославля обратилась 58-летняя жительница Брагино, у которой неизвестные похитили 240 тысяч рублей. Потерпевшая рассказала, что разместила объявление о продаже квартиры на одном из сайтов. Позже ей поступил звонок от потенциальных покупателей.
- Под предлогом перевода ей аванса неизвестные ввели пенсионерку в заблуждение и завладели денежными средствами, которые она сняла с банковской карты, а затем внесла на номер мобильного телефона, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
По факту произошедшего проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают круг лиц, причастных к данному преступлению.
ИСТОЧНИК KP.RU