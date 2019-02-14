Власти Ярославля намерены избавиться от брошенных во дворах машин

СЕГОДНЯ 17:20 2019-02-14T17:20:07+03:00

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Власти Ярославля придумали способ, как можно бороться с брошенными во дворах машинами. Об этом 13 февраля на заседании комиссии муниципалитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства рассказал представитель мэрии Александр Асриянц.

- Сейчас у нас пока нет нормативной базы, регулирующей этот вопрос. Но в ряде городов такие нормативные акты существуют. Планируем и у нас сделать что-то подобное, - сообщил он.

По видению властей, процедура может выглядеть следующим образом: если владельца машины найдут, его обяжут убрать автомобиль. Если же хозяина вычислить не удастся, то транспорт отвезут на штрафстоянку. У собственника будет 30 дней, чтобы забрать его назад, заплатив сумму за хранение. Если хозяин не объявится, автомобиль отправят на утилизацию.

Напомним, активисты группы «Дороги Ярославля» сейчас собирают список брошенных в сугробах машин.

ИСТОЧНИК KP.RU