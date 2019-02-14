Ярославец сыграл в СМС-викторину и лишился 18 тысяч рублей
Доверчивый мужчина сообщил злоумышленникам номер свой карты
Мошенники вынудили мужчину сказать информацию из СМС-сообщений от банкаФото: Екатерина РЯБЦЕВА
Изменить размер текста:
В Дзержинском районе местный житель решил сыграть в СМС-викторину. 50-летний мужчина получил сообщение с предлогом поучаствовать в онлайн-игре. Он ответил на четыре вопроса. Модераторы обрадовали ярославца: все ответы верны! Дело оставалось за малым – прислать номер банковской карты и сведения из СМС-сообщений, которые мужчина получил от банка. Он выполнил все условия, но приз так и не получил. Со счета банковской карты исчезли 18 500 рублей. Совпадение?
Доверчивый мужчина обратился в полицию. По факту кражи проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU