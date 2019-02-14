2019-02-14T15:40:05+03:00
Происшествия

Ярославец сыграл в СМС-викторину и лишился 18 тысяч рублей

Доверчивый мужчина сообщил злоумышленникам номер свой карты
Екатерина РЯБЦЕВА
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Мошенники вынудили мужчину сказать информацию из СМС-сообщений от банкаМошенники вынудили мужчину сказать информацию из СМС-сообщений от банкаФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В Дзержинском районе местный житель решил сыграть в СМС-викторину. 50-летний мужчина получил сообщение с предлогом поучаствовать в онлайн-игре. Он ответил на четыре вопроса. Модераторы обрадовали ярославца: все ответы верны! Дело оставалось за малым – прислать номер банковской карты и сведения из СМС-сообщений, которые мужчина получил от банка. Он выполнил все условия, но приз так и не получил. Со счета банковской карты исчезли 18 500 рублей. Совпадение?

Доверчивый мужчина обратился в полицию. По факту кражи проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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