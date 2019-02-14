Большой гастрономический фестиваль пройдет в Ярославле на Масленицу

СЕГОДНЯ 15:04 2019-02-14T15:41:35+03:00

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В Масленицу, с 3 по 10 марта, в Ярославле пройдет большой гастрономический фестиваль. Готовить угощения для жителей и гостей города будут около 30 поваров.

– Второй год подряд мы работаем над формированием нового восприятия уличной еды: нестандартные для фастфуда блюда, приготовленные из местных продуктов, на глазах у покупателей, в удобной упаковке. Мы поддерживаем наших производителей, в активе которых на сегодня есть 15 собственных брендов. Гастрономический фестиваль является ярким дополнением насыщенной программы «Яркой Масленицы», – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова.

Площадками фестиваля станут Первомайский бульвар и Советская площадь. На главной площади города свои блюда представят рестораны. В меню каждого будут разнообразные блины, выпечка, горячие напитки и многое другое. А на Первомайском бульваре расположатся точки уличной еды и гастроэнтузиастов. В прошлом году здесь можно было попробовать хот-доги с ростовским луком, мясной рулет с рубленой говядиной от ярославских фермеров, фалафель в лаваше, блинчики из овсяной, рисовой и кукурузной муки на кокосовом молоке. Меню этого года станет сюрпризом для посетителей фестивальной площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU