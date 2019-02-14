В Ярославле таможенники обнаружили 123 незадекларированные меховые шубки

СЕГОДНЯ 13:35 2019-02-14T13:35:04+03:00

Продавцы меха попадут под конфискацию или заплатят административный штраф/ФОТО: ЦТУ Ярославской области

Материалы проверки будут переданы в Роспотребнадзор

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В Ярославле таможенники пришли в два магазина меховых изделий и обнаружили, что некоторые шубы не имеют специальной маркировки.

123 шубы из натуральных материалов не были маркированы контрольными идентификационными знаками. Владельцы магазинов не смогли показать сотрудникам таможни никаких сопроводительных документов, подтверждающих таможенное декларирование.

Все шубы пришлось арестовать. Предприниматели смогут заполучить меховые изделия в том случае, если смогут задекларировать импортные вещи и заплатят необходимые таможенные платежи.

Материалы проверки передадут в Роспотребнадзор, где будет рассматриваться дело об административном правонарушении. Продавцы роскошных шуб могут заплатить штраф или попасть под конфискацию меховых изделий.

ИСТОЧНИК KP.RU