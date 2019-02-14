10-летнего мальчика нашли мертвым в Рыбинском районе Ярославской области

СЕГОДНЯ 13:20 2019-02-14T13:20:05+03:00

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Ужасная трагедия случилась 13 февраля в поселке Песочное Рыбинского района Ярославской области. Здесь нашли тело 10-летнего мальчика. По нашей информации, труп ребенка обнаружили его родители. Семья собиралась ужинать, а мальчик играл в комнате в спортивном уголке. Когда ребенок не ответил родителям, родители вошли в детскую и обнаружили сына мертвым, запутавшимся в канате. Вероятно, с ребенком произошел страшный несчастный случай. Известно, что мальчик жил в полной благополучной семье, был единственным ребенком. Между тем, проверку случившегося начали правоохранители.

- В настоящее время следственным отделом по городу Рыбинску СУ СКР по Ярославской области по факту смерти 10-летнего мальчика возбуждено и расследуется уголовное дело, - прокомментировали в Следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.

Более подробная информация не разглашается в интересах следствия.

ИСТОЧНИК KP.RU