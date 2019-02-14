СЕГОДНЯ 12:18 2019-02-14T12:19:16+03:00

В Ярославле от снега упала остановка. Фото: Денис Кондратьев/«Первый ярославский автопортал», vk.com

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В Ярославле под тяжестью снега опрокинулась остановка общественного транспорта. Происшествие случилось у больницы №8. Фото упавшего остановочного павильона 14 февраля выложил в группу «Первый ярославский автопортал» в «ВКонтакте» Денис Кондратьев.

- Подустала, прилегла отдохнуть, столько снега не рассчитывала на себе держать, - шутят пользователи соцсетей.

К счастью, в ЧП никто не пострадал.

Напомним, это уже не первый случай, когда ярославские остановки не выдерживают вес скопившегося на их крышах снега. В начале февраля обрушилась кровля остановочного павильона на улице Гагарина.

ИСТОЧНИК KP.RU