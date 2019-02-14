Правительство Ярославской области нашло здание для размещения «Дома актера»

СЕГОДНЯ 11:53 2019-02-14T11:53:09+03:00

Делегация Ярославской области участвует в инвестиционном форуме в Сочи. Фото: Правительство Ярославской области

Но оно требует реставрации

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Власти Ярославской области выбрали здание для размещения «Дома актера». Об этом в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи сообщил губернатор региона Дмитрий Миронов.

Здание расположено по адресу: улица Кирова, дом №8/10. По данным главы региона, оно является объектом культурного наследия, но сейчас находится в аварийном состоянии и требует реставрации.

- Необходимо провести его комплексное обследование, разработать проектно-сметную документацию и изыскать значительныесредства на проведение реставрационных работ, - сказал Миронов корреспонденту информагентства.

По предварительным оценкам, на эти цели потребуется около 200 млн. рублей. Сейчас ведется поиск средств в бюджете области, прорабатывается возможность привлечения денег из федеральной казны.

Напомним, с просьбой выделить помещение для размещения «Дома актера» во время визита президента Владимира Путина в Ярославль обратилась театральная общественность города.

ИСТОЧНИК KP.RU