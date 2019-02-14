В деревне под Пошехоньем нашли жестоко зарезанную пенсионерку

СЕГОДНЯ 11:40 2019-02-14T11:40:05+03:00

80-летнюю женщину обнаружили в ее собственном доме

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Во вторник, 12 февраля в Ярославской области было обнаружено тело 80-летней женщины. Пенсионерку кто-то зарезал. Исколотый и изрезанный труп нашли соседи в доме, где бабушка проживала одна. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Сейчас ведется расследование. Следователи ищут убийцу и мотивы. Более подробная информация не разглашается в интересах следствия.

Напомним, в Ярославле полицейские по горячим следам задержали мужчину, который чуть не убил своего знакомого. Пострадавший выжил чудом

ИСТОЧНИК KP.RU