В деревне под Пошехоньем нашли жестоко зарезанную пенсионерку
80-летнюю женщину обнаружили в ее собственном доме
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Во вторник, 12 февраля в Ярославской области было обнаружено тело 80-летней женщины. Пенсионерку кто-то зарезал. Исколотый и изрезанный труп нашли соседи в доме, где бабушка проживала одна. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».
Сейчас ведется расследование. Следователи ищут убийцу и мотивы. Более подробная информация не разглашается в интересах следствия.
Напомним, в Ярославле полицейские по горячим следам задержали мужчину, который чуть не убил своего знакомого. Пострадавший выжил чудом
ИСТОЧНИК KP.RU