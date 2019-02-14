2019-02-14T11:30:56+03:00
Происшествия

В Ярославле сотрудник автосервиса угнал автомобиль клиента

Преступника поймали сотрудники вневедомственной охраны
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Работник автомастерской угнал автомобиль клиента. Фото: Росгвардия.Работник автомастерской угнал автомобиль клиента. Фото: Росгвардия.
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В Ярославле сотрудник автосервиса угнал Dodge клиента. Как сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии, происшествие случилось в ночь на понедельник, 11 февраля.

Угонщика поймали во дворе на Тутаевском шоссе в Дзержинском районе. Он успел приехать туда из центра, где находится мастерская. Машина привлекла внимание жителей двора, так как водитель совершал опасные маневры. В итоге Dodge врезался в сугроб и застрял. Жители вызвали правоохранителей. На место происшествия приехал автоэкипаж вневедомственной охраны Росгвардии. Они и задержали нарушителя. Оказалось, что мужчина был пьян. Рядом с ним в салоне лежала пустая стеклянная бутылка из-под алкоголя. Что-либо пояснять угонщик отказался.

- Автомобиль получил механические повреждения, - рассказали в Росгвардии.

Стало известно, что задержанный - 31-летний местный житель. Он уже был судим. Полиция завела на мужчину уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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