В Ярославле в зоне ЮНЕСКО построят отель за 1,2 миллиарда

СЕГОДНЯ 11:04 2019-02-14T11:04:14+03:00

Гостиница должна появиться на Волжской набережной в 2021 году

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В Ярославле в зоне ЮНЕСКО построят пятизвездочный отель за 1,2 миллиарда. Об этом губернатор региона Дмитрий Миронов рассказал в интервью информационному агентству ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Гостиница расположится на Волжской набережной. Планируется, что построят ее в 2021 году.

Напомним, о строительстве отеля компанией «Р-Фарм» было заявлено еще летом 2017 года. Соглашение о возведении здания было подписано 2 июня на Петербургском экономическом форуме. Документ скрепили подписями Дмитрий Миронов и председатель совета директоров компании Алексей Репик.

ИСТОЧНИК KP.RU