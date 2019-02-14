На Масленицу улица Кирова станет ярославским «городом мастеров»

СЕГОДНЯ 10:50 2019-02-14T10:50:37+03:00

Ярославская майолика, текстиль, предметы интерьера и многое другое смогут приобрести ярославцы и гости города/ФОТО: Официальный портал города Ярославля

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Скоро в Ярославле начнется «Главная Масленица страны». В дни праздника улица Кирова превратится в «город мастеров».

На ярмарке будет представлены текстиль, предметы интерьера, ярославская майолика, керамические и гончарные изделия, а также масленичные сувениры. Из года в год именно эти товары становятся популярными у горожан и гостей города.

Кафе и рестораны Ярославля предложат вкусное блинное меню, разработанное специально для «Главной Масленицы страны».

— Проведение на Масленицу ярмарки ремесленников стало уже доброй традицией, ежегодно её посещает большое количество горожан и туристов. Организация и проведение такой ярмарки, — считает начальник сектора по защите прав потребителей управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии Ирина Русакова.

На масленичных гуляниях также пройдет конкурс «Разукрашенные сани», где будет оцениваться креатив и представление самых интересных саней.

ИСТОЧНИК KP.RU