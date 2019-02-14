Ярославские дорожные активисты собирают «подснежники»

СЕГОДНЯ 09:59 2019-02-14T09:59:49+03:00

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Ярославские общественники собирают «подснежники». Активисты из «Дорог Ярославля» просят жителей поучаствовать в формировании списка брошенных в сугробах автомобилей. Оставленный в снежном плену транспорт существенно мешает уборке города от снега.

- Ежедневно сотни машин мешают уборке, - пишет Темур Абдуллаев. - Нужно выработать гарантированный способ связи с владельцем, чтобы он переставил свой автомобиль.

Многие машины не покидают своих мест месяцами. Некоторые из них припаркованы по правилам, и эвакуировать их попросту нельзя. Поэтому, надо искать способ связаться с владельцем.

ИСТОЧНИК KP.RU