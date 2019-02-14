Поджог машины на улице Глеба Успенского в Рыбинске попал на камеры

СЕГОДНЯ 07:02 2019-02-14T07:02:18+03:00

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В Рыбинске неизвестный поджог машину и скрылся. Преступление попало на камеры видеонаблюдения, установленные на одном из домов по улице Глеба Успенского. На кадрах видно, что неизвестный шел к припаркованному автомобилю целенаправленно. После того, как легковушка вспыхнула, поджигатель убежал в том же направлении, откуда пришел. Скорее всего, злоумышленник знал, что во дворе установлено видеонаблюдение – его голова и лицо закрыто капюшоном, а одежда однотонного темного цвета.

В региональном МЧС сообщили, что инцидент произошел в 1:40 у дома № 10.Пострадавших, по данным спасателей, нет. Судя по фото с места происшествия, специалисты подоспели вовремя, "Хендай", ставший жертвой поджигателя, пострадал не сильно

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/691739" frameborder="0"></iframe> Поджог машины на улице Глеба Успенского, 10 в Рыбинске.

ИСТОЧНИК KP.RU