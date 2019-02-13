2019-02-13T22:45:29+03:00
Спорт

«Локомотиву» снова не удается переиграть «Торпедо»

Ярославцы дома уступили торпедовцам в овертайме
Виктор ПОЛЯК
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«Локомотив» - «Торпедо» (Н.Новгород) –2:3 ОТ (0:0;1:1; 1:1,0:1)«Локомотив» - «Торпедо» (Н.Новгород) –2:3 ОТ (0:0;1:1; 1:1,0:1)Фото: Андрей КОМИССАРОВ
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Похоже, нижегородская команда становится для парней Дмитрия Квартальнова какой-то загвоздкой, разрешить которую им часто не удается. В этом сезоне наш «бронепоезд» дважды проиграл в Нижнем, причем, в последний раз неделю назад, в овертайме, хотя по ходу матча выигрывали две шайбы.

«Локомотив» - «Торпедо» (Н.Новгород) –2:3 ОТ (0:0;1:1; 1:1,0:1) Фото: Андрей КОМИССАРОВ

«Локомотив» - «Торпедо» (Н.Новгород) –2:3 ОТ (0:0;1:1; 1:1,0:1)Фото: Андрей КОМИССАРОВ

Фото: Андрей КОМИССАРОВ

Домашний матч команды Дмитрия Квартальнова мог быть поводом для слома традиции, а заодно и возможностью реванша. А еще тут могла получиться своеобразная проба сил на первой стадии плейофф. Но не менее важным было и то, что практически впервые за почти четыре месяца наставник «Локомотива» имел почти неограниченные возможности в выборе состава на игру. Впервые в сезоне лазарет команды опустел, а к основному составу подключились все ведущие, включая Петри Контиолу. Но Квартальнов и при этом не упустил возможность опробовать в деле молодых дебютантов из резерва. Весь матч провел молодой защитник Даннил Мисюль, сумев заработать свой первый балл в КХЛ, как ассистент гола. Но весь матч был внешне скучным, поскольку малорезультативен, хотя огня в действиях соперников было через край. Это жажда борьбы порой вступала в противоречие с мастерством и долго не позволяла открыть счет.

«Локомотив» - «Торпедо» (Н.Новгород) –2:3 ОТ (0:0;1:1; 1:1,0:1) Фото: Андрей КОМИССАРОВ

«Локомотив» - «Торпедо» (Н.Новгород) –2:3 ОТ (0:0;1:1; 1:1,0:1)Фото: Андрей КОМИССАРОВ

Фото: Андрей КОМИССАРОВ

Но все же во втором периоде гости изловчились зажечь красный фонарь за воротами Ильи Коновалова, вернувшегося со «Шведских игр», где он был назван лучшим вратарем. Пропущенный гол как бы встряхнул ярославцев, которым до второго перерыва все же удалось сравнять счет, реализовав первое свое большинство. Бросок Якуба Накладала от синей линии ловко подправил на «пятачке» Брендан Козун. Но в третьем периоде возмутили судьи, несколько раз откровенно прощавшие фолы гостей и не оставлявшие без внимания любые нарушения у ярославцев. Одно такое наше «меньшинство» обернулось пропущенным голом, что просто разозлило «бронепоезд». Предельно жесткие действия стали по всему полю. Но этой энергии хватило для того, чтобы сравнять счет. Подключившись к атаке, Мисюль при поддержке Артема Ильенко обеспечил доставку шайбы на «пятак», откуда Егор Аверин не промазал. Игра как-то нервно ушла в овертайм, в котором наш «бронепоезд» явно не горел желанием палить из всех орудий. Гости оказались пошустрее и словили миг удачи

«Локомотив» - «Торпедо» (Н.Новгород) –2:3 ОТ (0:0;1:1; 1:1,0:1)

ИСТОЧНИК KP.RU

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