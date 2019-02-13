На дороге Ярославль – Рыбинск столкнулись две иномарки: два человека госпитализированы

13 Февр. 19:48 2019-02-13T19:48:57+03:00

Еще одной пострадавшей госпитализация не потребовалась

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Сегодня, 13 февраля около 11 утра в Тутаевском районе произошло серьезное ДТП. На дороге Ярославль – Рыбинск столкнулись две иномарки. За рулем «Шкоды Фабии» находился 24-летний молодой человек. «Рено Логан» управлял 47-летний мужчина.

В результате аварии двоим пассажирам малолитражки потребовалась госпитализация. 38-летнего мужчину и 67-летнюю женщину медики доставили на скорой в больницу. 72-летнюю пассажирку «Рено» направили на амбулаторное лечение.

По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU