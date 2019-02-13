Ярославский «Буревестник» в четвертой четверти разгромил «Химки»

13 Февр. 19:13 2019-02-13T19:13:07+03:00

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К выездной игре с резервом одного из главный баскетбольных клубов России команда Михаила Терехова подходила с проблемами состава. Хоть и был все-таки заявлен на игру Андрей Черныш, однако на паркете он практически не появлялся из-за небольшого повреждения. Пару другому нашему «столбу» Владимиру Белову в борьбе под щитами за подборы составлял Артем Бутянковс, который еще и результативностью отличается обычно.

Матч с «Химками» не стал у Артема исключением из традиции набирать за игровое время «дабл-дабл». На сей раз у него лучший среди всех результат по набранным очкам -21, к которым приложились 13 подборов. На последней цифре надо особо остановиться. По подборам «Буря» оставила хозяев паркета в глубоком ауте – 41 против 29. Но еще надо отметить игру нашей команды в защите, потому что даже цифры впечатляют. Судите сами. За первую половину игры «Химки» всего один раз пробивали штрафные. За 20 минут!! Из 30 набранных ими за это время очков 15 оказались на счету одного игрока – Якушина. Но после большого перерыва Якушин пополнил свой багаж лишь двумя очками с игры!

Короче, защита «Бури» сметала атакующие наскоки хозяев, не позволяя им прорываться к кольцу. Со средних дистанций «Химки» порой могли отличиться, а из-за дуги броски под давлением чаще заканчивались промахами с последующими подборами мяча гостями. В свою очередь у ярославцев именно «трёхи» стали переломными моментами в игре. Когда в первой четверти «Химки» неожиданно вырываются вперед – 17:13, а наш признанный снайпер Антон Агеев, у которого игра не пошла, мажет, его с успехом заменил капитан команды Илья Александров двумя «трёхами» подряд. Из-за дуги наши парни «бомбили» неплохо – 11 попаданий из 25. Причем, главный удар «трёхами» пришелся на последнюю четверть, где обнаружился точный прицел у Михаила Карпачева. Два его броска из-за дуги согнули, можно сказать, «Химки» в дугу, не оставив хозяевам надежд на спасение. Этой победой команда на время оккупировала 4-ю позицию в таблице и резко подняла свои шансы на плейофф.

«Химки-Подмосковье» - «Буревестник» - 64 : 83(17:21, 13:14, 22:24, 12:24)

ИСТОЧНИК KP.RU