2019-02-13T16:50:51+03:00
Общество

За прошлый год ярославцы накопили без малого 17 миллиардов рублей

И отнесли их на рублевые депозиты
Мария СОКОЛОВА
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Управляющий Отделением Ярославль ГУ Банка России по ЦФО Владимир Алексеев. Фото Банка РоссииУправляющий Отделением Ярославль ГУ Банка России по ЦФО Владимир Алексеев. Фото Банка России
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Всего за 2018 год объем банковских вкладов жителей Ярославской области достиг 207,6 млрд рублей, увеличившись на 8,9% или на 16,9 млрд.

- Большая часть вкладов - 87,1 % - открыта в российских рублях. В целом банковский сектор за прошлый год сумел привлечь 269,2 млрд рублей, в основном это депозиты физических лиц, – отметил сегодня на пресс-завтраке для журналистов ведущих региональных и федеральных СМИ управляющий Отделением по Ярославской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Владимир Алексеев.

Объем средств на счетах индивидуальных предпринимателей за год вырос на 37,5%, до 4,4 млрд рублей. Объем депозитов юридических лиц по сравнению с началом 2018 года увеличился на 7,6% и составил 22,6 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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