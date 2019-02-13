За прошлый год ярославцы накопили без малого 17 миллиардов рублей
Всего за 2018 год объем банковских вкладов жителей Ярославской области достиг 207,6 млрд рублей, увеличившись на 8,9% или на 16,9 млрд.
- Большая часть вкладов - 87,1 % - открыта в российских рублях. В целом банковский сектор за прошлый год сумел привлечь 269,2 млрд рублей, в основном это депозиты физических лиц, – отметил сегодня на пресс-завтраке для журналистов ведущих региональных и федеральных СМИ управляющий Отделением по Ярославской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Владимир Алексеев.
Объем средств на счетах индивидуальных предпринимателей за год вырос на 37,5%, до 4,4 млрд рублей. Объем депозитов юридических лиц по сравнению с началом 2018 года увеличился на 7,6% и составил 22,6 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU