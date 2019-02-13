Ярославского должника по алиментам, находящегося в розыске, обнаружили в суде – он делал там ремонт

13 Февр. 16:20 2019-02-13T16:20:15+03:00

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Житель Ярославской области долгое время не платил алименты. Он задолжал более 525 тысяч рублей. Несколько лет несовершеннолетний ребенок не получал денег от отца. Приставы не могли найти должника. Он не проживал по месту жительства, официально нигде не работал. Мужчину объявили в розыск.

Помог случай. Алиментщик пришел в здание Ярославского гарнизонного суда, чтобы делать там ремонт. Прежде чем туда зайти, нужно преодолеть пропускной режим. Пристав проверил мужчину по базе данных лиц, находящихся в розыске. Все совпало – строитель оказался тем самым должником. Незамедлительно его доставили в суд и привлекли у административной ответственности за неуплату средств на содержание детей. Теперь должник должен отработать 100 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU