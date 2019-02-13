В Ярославской области появились первые поддельные двухтысячные купюры

13 Февр. 16:01 2019-02-13T16:01:56+03:00

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Подделка была передана в полицию, лидером же среди фальшивок остаются пятитысячные. За 2018 год в банковском секторе региона их было обнаружено 188 штук, на две больше, чем годом ранее.

- На территории Ярославской области в прошлом году было выявлено в общей сложности 260 поддельных денежных знаков Банка России, что на 66 меньше, чем годом ранее. Гораздо меньше стали выявлять поддельных тысячерублевых банкнот - 66 против 134 в 2017 году, - отметил управляющий Отделением Ярославль ГУ Банка России по ЦФО Владимир Алексеев.

Также за прошлый год было обнаружено три поддельных сторублевых купюры и одна банкнота номиналом 500 рублей и три поддельные монеты номиналом 5 рублей. Кроме того, 2018 году на территории Ярославской области было выявлено 24 подделки банкноты иностранных государств (доллары США и евро).

Банк России напоминает, чтобы не стать жертвой мошенников, нужно знать несколько простых правил: не разменивать купюры в сомнительных местах, а получив банкноты, всегда проверять их на подлинность.

Что касается конкретно двухтысячных купюр, то это весьма защищенная от подделок банкнота и фальшивку можно отличить даже на ощупь, уверяют специалисты Отделения Ярославль ГУ Банка России по ЦФО.

- На настоящей банкноте есть рельефные тиснения и метки для людей с ослабленным зрением, - объясняет эксперт отдела наличного денежного обращения Ольга Соколова. – Есть и визуальные, а именно: водяные знаки, защитная нить, микроперфорация, оптически переменная краска, скрытые изображения и полосы. Так, элемент «Золотое кольцо» при поворотах купюры вращается и меняет свой цвет. А с помощью лупы десятикратного увеличения отлично видны графические микроэлементы, цифровые и буквенные микротексты.

ИСТОЧНИК KP.RU