2019-02-13T16:01:56+03:00
Общество

В Ярославской области появились первые поддельные двухтысячные купюры

Самую первую имитацию банкноты выявили еще в декабре 2018-го
Мария СОКОЛОВА
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В Ярославской области появились подделки двухтысячных купюр,хотя данные банкноты подделать нелегко. Фото Отделения Ярославль ГУ Банка России по ЦФО.В Ярославской области появились подделки двухтысячных купюр,хотя данные банкноты подделать нелегко. Фото Отделения Ярославль ГУ Банка России по ЦФО.
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Подделка была передана в полицию, лидером же среди фальшивок остаются пятитысячные. За 2018 год в банковском секторе региона их было обнаружено 188 штук, на две больше, чем годом ранее.

- На территории Ярославской области в прошлом году было выявлено в общей сложности 260 поддельных денежных знаков Банка России, что на 66 меньше, чем годом ранее. Гораздо меньше стали выявлять поддельных тысячерублевых банкнот - 66 против 134 в 2017 году, - отметил управляющий Отделением Ярославль ГУ Банка России по ЦФО Владимир Алексеев.

Также за прошлый год было обнаружено три поддельных сторублевых купюры и одна банкнота номиналом 500 рублей и три поддельные монеты номиналом 5 рублей. Кроме того, 2018 году на территории Ярославской области было выявлено 24 подделки банкноты иностранных государств (доллары США и евро).

Банк России напоминает, чтобы не стать жертвой мошенников, нужно знать несколько простых правил: не разменивать купюры в сомнительных местах, а получив банкноты, всегда проверять их на подлинность.

Что касается конкретно двухтысячных купюр, то это весьма защищенная от подделок банкнота и фальшивку можно отличить даже на ощупь, уверяют специалисты Отделения Ярославль ГУ Банка России по ЦФО.

- На настоящей банкноте есть рельефные тиснения и метки для людей с ослабленным зрением, - объясняет эксперт отдела наличного денежного обращения Ольга Соколова. – Есть и визуальные, а именно: водяные знаки, защитная нить, микроперфорация, оптически переменная краска, скрытые изображения и полосы. Так, элемент «Золотое кольцо» при поворотах купюры вращается и меняет свой цвет. А с помощью лупы десятикратного увеличения отлично видны графические микроэлементы, цифровые и буквенные микротексты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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