В Рыбинске уходит под землю проспект Ленина

13 Февр. 14:43 2019-02-13T14:43:02+03:00

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В Рыбинске под землю уходит проспект Ленина. Не сразу, но стремительно. С разницей всего в один день здесь появилось два провала. Размеры впечатляют: в дыру может запросто поместиться внедорожник. Причиной ЧП стало разрушение канализационного коллектора. Чиновники собрались на внеочередное заседание, чтобы решить, что с этим делать.

- Сейчас оба участка огорожены сигнальными лентами, выставлены дорожные знаки, - прокомментировал замглавы Рыбинска по городскому хозяйству Алексей Рябченков. -Места провалов будут также дополнительно освещены для проведения работ в ночное время.

Из-за ЧП пришлось изменить движение первого и шестого троллейбусов:

№ 1: по пр. Серова, ул. 9 Мая, ул. Суркова, ул. Приборостроителей, ул. Фурманова, ул. Свободы, Крестовой ул. и далее своим маршрутом. В обратную сторону своим маршрутом;

№ 6: по ул. Ворошилова, ул. Черепанова, пр. Революции, ул. Фурманова, ул. Свободы, Крестовой ул. и далее своим маршрутом. В обратную сторону своим маршрутом.

По предварительным подсчетам, на устранение аварии уйдет до двух недель. Мокрый снег и около плюсовая температура, судя по всему, не станут помехой для ремонтных работ

ИСТОЧНИК KP.RU