В Ярославской области торговец шубами хотел обмануть таможню, но угодил за решетку

13 Февр. 14:27 2019-02-13T14:28:27+03:00

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Торговец шубами из Ярославской области прогуливался по набережной. Но это был не просто променад – мужчина нес с собой немаленькую денежную сумму – 450 тысяч рублей. Эти деньги были предназначены для того, чтобы дать взятку своему знакомому, а тот в благодарность смог бы уменьшить сумму оплаты таможенных платежей за меховые изделия – более 580 шуб иностранного производства. Злоумышленник был задержан, у него изъяли деньги и телефоны. Судебные приставы в рамках исполнительного производства перечислили эту сумму в доход государства. Полиция возбудила уголовное дело за дачу взятки, а торговец шубами отправится за решетку на 3 года и 6 месяцев в исправительную колонию строгого режима. Телефоны ему вернули.

ИСТОЧНИК KP.RU