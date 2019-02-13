Оголенные провода, сломанная вывеска и куски арматуры: таким стал один из магазинов Ярославля после чистки крыши

13 Февр. 14:12 2019-02-13T14:12:15+03:00

После чистки крыши большая часть обшивки магазина отсутсвует или еле держится на каркасе, из дыр торчат оголенные провода. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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Один из продуктовых магазинов Ярославля, находящийся в доме №51 по проспекту Ленина, производит удручающее впечатление. Большая часть обшивки отсутсвует или еле держится на каркасе, из дыр торчат оголенные провода. Прожекторы, которые ещё недавно служили подсветкой, просто висят в воздухе. На первый взгляд может показаться, что это последствия торнадо. Однако когда взгляд падает на огромные ледяные глыбы, валяющиеся на земле, становится понятно, что здесь не обошлось без коммунальных служб.

- Мы от подобного страдаем каждую зиму, - рассказывает администратор магазина. - Обычно все не так плохо, но в этот раз волосы дыбом встают.

Действительно, ещё весной 2018 года торговую точку обшили новыми панелями, установили подсветку. Вывеску, которая тоже пострадала от атаки наледи и снега, заменили в конце минувшего лета.

- Чистить крышу начали без предупреждения, 8 февраля, в прошлую пятницу, - добавил работник. - Я как увидел, что они начали на улице огораживать территорию, сразу вышел. Времени было около десяти утра.

По итогам «разрушительной» чистки администрации магазина пришлось вызывать полицию и составлять протокол. Кто будет оплачивать ремонт, пока не ясно.

ИСТОЧНИК KP.RU