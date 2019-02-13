2019-02-13T14:12:15+03:00
Происшествия

Оголенные провода, сломанная вывеска и куски арматуры: таким стал один из магазинов Ярославля после чистки крыши

Работники торговой точки уже смирились, что реконструировать обшивку магазина приходится после каждой зимы
Полина ЗАЙЦЕВА
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После чистки крыши большая часть обшивки магазина отсутсвует или еле держится на каркасе, из дыр торчат оголенные провода.После чистки крыши большая часть обшивки магазина отсутсвует или еле держится на каркасе, из дыр торчат оголенные провода.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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Один из продуктовых магазинов Ярославля, находящийся в доме №51 по проспекту Ленина, производит удручающее впечатление. Большая часть обшивки отсутсвует или еле держится на каркасе, из дыр торчат оголенные провода. Прожекторы, которые ещё недавно служили подсветкой, просто висят в воздухе. На первый взгляд может показаться, что это последствия торнадо. Однако когда взгляд падает на огромные ледяные глыбы, валяющиеся на земле, становится понятно, что здесь не обошлось без коммунальных служб.

- Мы от подобного страдаем каждую зиму, - рассказывает администратор магазина. - Обычно все не так плохо, но в этот раз волосы дыбом встают.

Действительно, ещё весной 2018 года торговую точку обшили новыми панелями, установили подсветку. Вывеску, которая тоже пострадала от атаки наледи и снега, заменили в конце минувшего лета.

- Чистить крышу начали без предупреждения, 8 февраля, в прошлую пятницу, - добавил работник. - Я как увидел, что они начали на улице огораживать территорию, сразу вышел. Времени было около десяти утра.

По итогам «разрушительной» чистки администрации магазина пришлось вызывать полицию и составлять протокол. Кто будет оплачивать ремонт, пока не ясно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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