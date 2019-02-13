Мороз и солнце; день чудесный: в колонии Ярославской области прошел литературный вечер, посвященный Пушкину

13 Февр. 13:46 2019-02-13T13:49:01+03:00

Осужденные поучаствовали в викторине, подготовили стенгазеты и послушали о жизненном пути поэта

Изменить размер текста: A A

В исправительной колонии № 1 состоялся литературный вечер, посвященный Александру Сергеевичу Пушкину. Накануне дня памяти великого поэта в учреждении организовали конкурс настенных газет среди осужденных. Мужчины представили более 10 работ, посвященных произведениям Пушкина. Все работы разместили на выставке в клубе колонии.

На литературном вечере сотрудники воспитательной службы рассказали о творческом и жизненном пути поэта. В завершение вечера организовали познавательную викторину. Некоторые участники просто отвечали на вопросы, а смельчаки даже выступили на сцене, подготовив творческие номера по произведениям поэта.

– Александр Сергеевич Пушкин – гордость не только нашей страны, но и литературы всего мира – говорит заместитель начальника ИК-1 майор внутренней службы Николай Малинов. – Организуя подобные мероприятия, мы повышаем культурный и образовательный уровень осужденных, приобщаем их к творчеству и закрепляем интерес к литературе.

ИСТОЧНИК KP.RU