Мужчину, который почти убил приятеля ножом, нашли по горячим следам в Ярославле

13 Февр. 12:11 2019-02-13T12:11:58+03:00

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В Ярославле сотрудники полиции по горячим следам нашли 38-летнего преступника-рецидивиста, который чуть не убил своего знакомого. Установлено, что мужчины вместе выпивали, в ходе вечера между между ними возник конфликт.

- Во время ссоры подозреваемый нанёс знакомому множественные удары ножом в области груди и спины, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Пострадавший был госпитализирован.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Преступник полностью признался в содеянном.

ИСТОЧНИК KP.RU