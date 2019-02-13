Мужчину, который почти убил приятеля ножом, нашли по горячим следам в Ярославле
Преступник полностью признал свою вину
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В Ярославле сотрудники полиции по горячим следам нашли 38-летнего преступника-рецидивиста, который чуть не убил своего знакомого. Установлено, что мужчины вместе выпивали, в ходе вечера между между ними возник конфликт.
- Во время ссоры подозреваемый нанёс знакомому множественные удары ножом в области груди и спины, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Пострадавший был госпитализирован.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Преступник полностью признался в содеянном.
ИСТОЧНИК KP.RU