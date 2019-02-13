2019-02-13T11:54:04+03:00
Общество

Призывник из Ярославской области «косил» от армии, а теперь может отправиться за решетку на два года

СК завершил уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
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Когда следственный комитет собрал доказательную базу, то он передал дело в судКогда следственный комитет собрал доказательную базу, то он передал дело в судФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Рыбинске местный житель уклонялся от призыва на военную службу. С октября 2018 по январь 2019 года 21-летний парень не приходил в военкомат. Он не имел законных оснований для того, чтобы уклоняться от армии. Ни по состоянию здоровья, ни по семейным обстоятельствам или из религиозных убеждений призывник не мог «откосить». По факту неявки было возбуждено уголовное дело. Собрав достаточную доказательную базу, следственный комитет завершил расследование уголовного дела. Оно направлено в суд. Теперь горе-призывник может поедехать не в армию, а за решетку на два года. Так может лучше было отслужить?

ИСТОЧНИК KP.RU

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