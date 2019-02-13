2019-02-13T11:46:00+03:00
Общество

Циклон с Черного моря завалит Ярославль снегом

МЧС и синоптики предупредили жителей об осадках, которые будут идти до конца недели с перерывом на четверг
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Циклон с территории Украины завалит ЦФО снегом.Циклон с территории Украины завалит ЦФО снегом.Фото: Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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МЧС по Ярославской области предупредило жителей о снегопаде и сильном ветре.

- На территории Ярославской области ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, снега с дождем до 10 мм осадков за 12 часов и усиление ветра до 17 метров в секунду, - сообщили в ведомстве.

Такую погоду в регион принес циклон, который перемещается с западного побережья Черного моря на северо-восток. К четвергу, 14 февраля, снег начнет ослабевать. И в День Святого Валентина синоптики не прогнозируют осадков. Правда, они возобновятся в пятницу. Но, по предварительным данным, уже не будут настолько обильными.

В связи со снегопадами прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций - ДТП, затруднения в работе городского общественного транспорта, образование заторов на дорогах, обрушение конструкций, обрывы линий электропередач, сход снега с крыш. В управлении дороги «Холмогоры» уже сообщили, что дорожники переведены на усиленный режим работы.

- В Ярославской области на маршруты вышло 78 единиц дорожной снегоочистительной техники и задействовано более 150 работников, - сообщили в управлении.

Спасатели и дорожники обратились с просьбой к гражданам быть предельно внимательными и осторожными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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