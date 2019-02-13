Ярославским бездомным «подарили тепло» : их отогрели, накормили и дали лекарство от гриппа
Благотворительная акция прошла на Пятерке
Организаторы утверждают, что бездомные были счастливыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ярославле прошла благотворительная акция «Подари тепло». Ее цель – помочь бездомным. Их отогрели и накормили, провели медосмотр и некоторым предложили ночлег – женщин не пустили, но обещали исправить это в следующий раз.
В обогреваемой палатке работали фельдшер и социальные работники, которые консультировали бездомных по поводу паспортов.
Кроме того, бездомным дали теплую одежду и некоторые лекарства. А главное – лекарство от гриппа.
ИСТОЧНИК KP.RU