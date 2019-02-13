Спас первоклассника от собаки: подростка из Рыбинска наградили за смелость и активную гражданскую позицию

13 Февр. 09:55 2019-02-13T09:56:03+03:00

Волей случая парень проходил рядом со школой и заметил, как на мальчика нападает пес

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В Рыбинске на территории одной из школ в Волжском районе первоклассника покусала собака. Пес буквально набросился на школьника, но, к счастью, недалеко от ребенка проходил подросток. Парень ловко среагировал, отогнал животное и проводил первоклашку на уроки. В школе выяснилось, что у мальчика остались раны от укусов. Его госпитализировали в городскую больницу.

Начальник МУ МВД России «Рыбинское» В.А. Иванов вручил взрослому школьнику благодарственное письмо и поблагодарил рыбинца за проявленную смелость и активную гражданскую позицию, умение принять верное решение и вовремя прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.

ИСТОЧНИК KP.RU