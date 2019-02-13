2019-02-13T09:40:00+03:00
Общество

В Ярославле ограничат движение по Добрынинскому мосту

В скором времени начнется капитальный ремонт путепровода
Роман Рыжиков
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Добрынинский мост в Ярославле в предаварийном состоянии. К такому выводу пришли специалисты Научно-исследовательского института мостов и гидротехнических сооружений, изучив путепровод. Вскоре движение по этой транспортной артерии будет ограничено. Его не закроют полностью, только две крайние полосы. Власти начнут вводить ограничения после 21 февраля, когда получат окончательные заключения экспертов.

Во время капитального ремонта здесь заменят деформационные швы, укрепят пролетные соединения, на смену старым ограждениям придут новые. Это же касается и освещения. На радость жителей домов со стороны Пятерки поставят экраны.

По словам директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Сергея Тальянова, сейчас проект ремонта проходит корректировку. В скором времени, после заключения госэкспертизы, о проекте появится более детальная информация

ИСТОЧНИК KP.RU

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